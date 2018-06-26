Южный уступил Хаасе в первом раунде турнира в Анталье

Голландец Робин Хаасе обыграл российского теннисиста Михаила Южного (7:6(7:4), 6:7(5:7), 6:4) в первом раунде турнира АТР в Анталье (Турция). Игра продолжалась два часа и 39 минут.

В следующем раунде голландский теннисист сыграет с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Робин Хаасе (Голландия, 5) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, Q) - 7:6(7:4), 6:7(5:7), 6:4