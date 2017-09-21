Южный проиграл во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Михаил Южный потерпел поражение во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге. Россиянин в трех сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 960 490 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фоньини (Италия, 3) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 4:6, 6:4
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