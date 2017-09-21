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19:03 | Теннис — ATP

Южный проиграл во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянин Михаил Южный потерпел поражение во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге. Россиянин в трех сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 960 490 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Фоньини (Италия, 3) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 4:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Zlon

Российский финал не получится. Для этого нужна была суперфантастическая удача, но чудеса случаются слишком редко.

19:12