Южный проиграл во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Михаил Южный потерпел поражение во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге. Россиянин в трех сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 960 490 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фоньини (Италия, 3) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 4:6, 6:4