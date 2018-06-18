Южный проиграл Тиму в первом круге в Халле

Россиянин Михаил Южный проиграл австрийцу Доминику Тиму в первом круге турнира в Халле. Победитель квалификации уступил третьему номеру "посева" в двух сетах.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Юити Сугита (Япония) - Максимилиан Мартерер (Германия, WC) - 6:4, 5:7, 6:3
Денис Кудла (США, Q) - Лукаш Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 6:4
Кеи Нишикори (Япония, 7) - Маттиас Бахингер (Германия, Q) - 6:3, 7:6 (7:3)
Робин Хаасе (Голландия) - Жоау Соуза (Португалия) - 4:6, 7:5, 6:4
Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:4, 6:1
Доминик Тим (Австрия, 3) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, Q) - 7:6 (7:5), 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ