Южный проиграл Тиму в первом круге в Халле

Россиянин Михаил Южный проиграл австрийцу Доминику Тиму в первом круге турнира в Халле. Победитель квалификации уступил третьему номеру "посева" в двух сетах.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Юити Сугита (Япония) - Максимилиан Мартерер (Германия, WC) - 6:4, 5:7, 6:3

Денис Кудла (США, Q) - Лукаш Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 6:4

Кеи Нишикори (Япония, 7) - Маттиас Бахингер (Германия, Q) - 6:3, 7:6 (7:3)

Робин Хаасе (Голландия) - Жоау Соуза (Португалия) - 4:6, 7:5, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:4, 6:1

Доминик Тим (Австрия, 3) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, Q) - 7:6 (7:5), 6:2