Южный проиграл Сеппи на старте турнира в Софии

Россиянин Михаил Южный уступил итальянцу Андреасу Сеппи в первом круге турнира в Софии. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Следующим соперником Сеппи будет словак Лукаш Лацко.

София (Болгария)

Турнир ATP Diema Extra Sofia Open

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андреас Сеппи (Италия) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 6:3, 6:4

Блаж Кавчич (Словения) – Ласло Джере (Сербия) – 6:4, 6:4

Мариуш Копил (Румыния) – Робин Хаасе (Голландия, 5) – 7:6, 6:4