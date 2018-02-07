Южный проиграл Сеппи на старте турнира в Софии

Россиянин Михаил Южный уступил итальянцу Андреасу Сеппи в первом круге турнира в Софии. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Следующим соперником Сеппи будет словак Лукаш Лацко.
София (Болгария)
Турнир ATP Diema Extra Sofia Open
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андреас Сеппи (Италия) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 6:3, 6:4
Блаж Кавчич (Словения) – Ласло Джере (Сербия) – 6:4, 6:4
Мариуш Копил (Румыния) – Робин Хаасе (Голландия, 5) – 7:6, 6:4
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