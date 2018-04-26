Южный проиграл Сеппи и не смог выйти в третий круг турнира в Будапеште

Итальянец Андреас Сеппи выиграл у россиянина Михаила Южного во втором круге турнира в Будапеште. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.
В следующем матче Сеппи встретится с победителем поединка между грузином Николозом Басилашвили и канадцем Денисом Шаповаловым.
Будапешт (Венгрия)
Турнир ATP Gazprom Hungarian Open
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андреас Сеппи (Италия, 8) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 6:1, 6:2
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