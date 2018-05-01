Южный проиграл Фаббиано на турнире в Стамбуле

Россиянин Михаил Южный проиграл итальянцу Томасу Фаббиано в первом круге турнира в Стамбуле со счетом 1:6, 1:6.

Стамбул (Турция)

Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Фаббиано (Италия) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 6:1, 6:1

Иржи Веселы (Чехия, 7) – Даниэль Химено-Травер (Испания, Q) – 6:3, 6:1

Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) – Геральд Мельцер (Австрия) – 6:2, 3:6, 6:1

Рожериу Дутра Силва (Бразилия) – Раду Албот (Молдавия) – 6:4, 6:4

Жереми Шарди (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия, 8) – 7:5, 6:3