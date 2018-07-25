Южный принял решение завершить карьеру

Российский теннисист Михаил Южный объявил о том, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в АТР Санкт-Петербурге. Заявление он сделал на корте в Атланте после победы над американцем Эмилем Рейнбергом.

- Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру, время пришло, это очень волнительный момент, - приводит ТАСС слова Южного. - Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере.

36-летний спортсмен занимает 105-е место в рейтинге АТР. Он начал карьеру в 1999 году и 10 раз выигрывал турниры. В парном разряде он побеждал девять раз. Дважды выигрывал Кубок Дэвиса. За карьеру заработал 14 миллионов долларов призовых. Высшая позиция в рейтинге - восьмое место в 2008 году.