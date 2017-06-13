Южный покидает турнир в Хертогенбосе

Россиянин Михаил Южный не смог пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосе.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир ATP Ricoh Open
Призовой фонд 589 185 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Коккинакис (Австралия) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 7:5
Маннарино (Франция) - Томпсон Дж. (Австралия) - 6:4, 6:1
Долгополов (Украина) - Дарсис (Бельгия, 5) - 6:2, 7:6 (7:3)
Эскобедо (США) - Юнг (Тайвань, LL) - 6:4, 6:2
Хогенкамп (Голландия) - Минелла (Люксембург) - 6:3, 6:3
Поспишил В. (Канада, Q) - Грикспур (Голландия, WC) - 7:5, 6:1
Сеппи (Италия) - Ито Т. (Япония, Q) - 6:3, 3:6, 6:3
Маю (Франция, 7) - Новиков (США, Q) - 6:3, 6:4