Южный покидает турнир в Хертогенбосе

Россиянин Михаил Южный не смог пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосе.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир ATP Ricoh Open

Призовой фонд 589 185 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Коккинакис (Австралия) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 7:5

Маннарино (Франция) - Томпсон Дж. (Австралия) - 6:4, 6:1

Долгополов (Украина) - Дарсис (Бельгия, 5) - 6:2, 7:6 (7:3)

Эскобедо (США) - Юнг (Тайвань, LL) - 6:4, 6:2

Хогенкамп (Голландия) - Минелла (Люксембург) - 6:3, 6:3

Поспишил В. (Канада, Q) - Грикспур (Голландия, WC) - 7:5, 6:1

Сеппи (Италия) - Ито Т. (Япония, Q) - 6:3, 3:6, 6:3

Маю (Франция, 7) - Новиков (США, Q) - 6:3, 6:4