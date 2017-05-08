Южный поднялся на пять позиций в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP изменений в первой десятке произошло одно изменение – хорват Марин Чилич поднялся на одну строчку и занимает седьмое место, в то время как японец Кеи Нишикори потерял одну позицию. Лучший из россиян Карен Хачанов сохранил 42-ю строчку, Михаил Южный поднялся с 88-го места на 83-е.
Рейтинг ATP
Положение на 8 мая
1 (1*). Маррей (Великобритания) – 11 270
2 (2). Джокович (Сербия) – 7085
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5685
4 (4). Федерер (Швейцария) – 5125
5 (5). Надаль (Испания) – 4375
6 (6). Раонич (Канада) – 4135
7 (8). Чилич (Хорватия) – 3725
8 (7). Нишикори (Япония) – 3650
9 (9). Тим (Австрия) – 3615
10 (10). Гоффен (Бельгия) – 3055...
42 (42). ХАЧАНОВ (Россия) – 940...
65 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...
82 (76). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 625...
83 (88). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...
94 (95). ДОНСКОЙ (Россия) – 558.
* – положение в предыдущем рейтинге