Южный поднялся на пять позиций в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP изменений в первой десятке произошло одно изменение – хорват Марин Чилич поднялся на одну строчку и занимает седьмое место, в то время как японец Кеи Нишикори потерял одну позицию. Лучший из россиян Карен Хачанов сохранил 42-ю строчку, Михаил Южный поднялся с 88-го места на 83-е.

Рейтинг ATP

Положение на 8 мая

1 (1*). Маррей (Великобритания) – 11 270

2 (2). Джокович (Сербия) – 7085

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5685

4 (4). Федерер (Швейцария) – 5125

5 (5). Надаль (Испания) – 4375

6 (6). Раонич (Канада) – 4135

7 (8). Чилич (Хорватия) – 3725

8 (7). Нишикори (Япония) – 3650

9 (9). Тим (Австрия) – 3615

10 (10). Гоффен (Бельгия) – 3055...

42 (42). ХАЧАНОВ (Россия) – 940...

65 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...

82 (76). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 625...

83 (88). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...

94 (95). ДОНСКОЙ (Россия) – 558.

* – положение в предыдущем рейтинге