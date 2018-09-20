Михаил Южный не планирует продолжать карьеру ради 500-й победы в ATP. 36-летний россиянин объявил об уходе из тенниса после турнира в Санкт-Петербурге. Сегодня во втором круге он уступил Роберто Баутисте Агуту и закончил выступления с 499 победами в ATP.

- Не планирую возвращаться, если честно, наоборот, считаю, что раз принял решение уходить, то нужно уходить и не оглядываться назад, - цитирует ТАСС Южного. - Что касается 499 побед, это статистические данные, я вам еще много могу всего найти, что можно улучшить, не только это. Но вообще, наверное, 499 будут чаще вспоминать, чем 500.

Уровнем игры доволен, был хороший теннис, хороший уровень игры, мог победить. И первый сет мог выиграть, не сложилось чуть-чуть, второй сет отыграл более ровно, в третьем сете он сыграл ровно, у меня были небольшие шансы, но на самом деле в третьем сете он был более свежим, мне кажется, и владел преимуществом.

В последнее время не так много было игровой практики, не было игрового ритма, чтобы выдерживать один, второй, третий матч. Действительно, в августе я сыграл два-три матча, опять две недели паузы, сейчас два матча подряд, из-за этого все очки, матчи, сеты даются тяжелее, чем обычно.