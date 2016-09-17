15:51 | ТЕННИС — ATP

Южный начнет St Petersburg Open матчем против Типсаревича

0
0
0

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка St Petersburg Open. Андрей Рублев в первом круге сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Евгений Донской сразится с Андреем Кузнецовым. Карен Хачанов померится силами с Александром Зверевым, который представляет Германию. Александр Бублик из Санкт-Петербурга сыграет с победителем квалификации. Михаил Южный сыграет с сербом Янко Типсаревичем.

Со второго круга в борьбу вступят Стэн Вавринка, Милош Раонич и Томаш Бердых. Бердых сразится с победителем пары Донской - Кузнецов, Раонич - с победителем пары Южный Типсаревич. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Бердых, Вавринка и Раонич сыграют на турнире в Санкт-Петербурге 

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ