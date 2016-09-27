Южный готов вернуться в сборную России

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный не собирается завершать карьеру и готов в следующем сезоне вернуться в сборную России. Также он отметил, что планирует сыграть не менее пяти турниров до конца нынешнего сезона.

Давно пишут, что я завершаю карьеру, кто-то даже дату называл, - цитирует ТАСС Южного. - Нет, в следующем сезоне буду играть. Решение об игре за сборную лежит полностью на тренерском штабе. У меня есть свой график, и что касается Кубка Дэвиса, если я буду нужен сборной и надо будет играть - это все обсуждаемо.