10:40 | ТЕННИС — ATP

Южный готов вернуться в сборную России

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Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный не собирается завершать карьеру и готов в следующем сезоне вернуться в сборную России. Также он отметил, что планирует сыграть не менее пяти турниров до конца нынешнего сезона.

Давно пишут, что я завершаю карьеру, кто-то даже дату называл, - цитирует ТАСС Южного. - Нет, в следующем сезоне буду играть. Решение об игре за сборную лежит полностью на тренерском штабе. У меня есть свой график, и что касается Кубка Дэвиса, если я буду нужен сборной и надо будет играть - это все обсуждаемо.

 

У меня в Азии два турнира, потом три в Европе. Пока планы такие.



 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3655949

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