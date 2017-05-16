Японский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Японец Юнн Митсухаси пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки и организацию договорных матчей, сообщается в пресс-релизе компании Tennis Integrity Unit, которая занимается расследованиями коррупции в теннисе. Он также был оштрафован на 50 тысяч долларов.

Сообщается, что 27-летний японец организовал два договорных матча на юниорских турнирах Международной теннисной федерации. Также было обнаружено, что в период с октября по ноябрь 2015 года он сделал 76 ставок на игры.

Митсухаси сейчас не входит в рейтинг ATP, в 2009 году он установил личный рекорд, став 295-й ракеткой мира.