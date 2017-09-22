Ян-Леннард Штруфф: "При счете 3:3 во втором сете сказал себе: "Ты не уступишь ему"

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился впечатлениями от победы в трех сетах над французом Жо-Вилфридом Цонга на St. Petersburg Open. Он заявил, что с нетерпением ждет игры против боснийца Дамира Джумхура в полуфинале.

- За счет чего удалось переломить ход игры?

- Рад, что удалось выиграть. В последнем матче я легко проиграл в двух сетах. Я сказал себе: "Сегодня ты не уступишь ему". Когда счет стал 3:3, и он взял медицинский тайм-аут, я понял, что обязан бороться за каждое очко, чтобы он не сумел вернуться в игру.

- Вы вернулись на турнир с матча кубка Дэвиса, как сложился для вас поединок?

- Было очень важно обыграть португальцев, чтобы не опуститься в классификации. Команда была едина, все помогали друг другу. Мы проделали огромную работу.

- Какие ожидания от грядущего полуфинала?

- С нетерпением жду матча с Джумхуром. Он настоящий боец, к тому же проводит хороший сезон. С нетерпением жду игры. (Артем РЯБОВОЛ)