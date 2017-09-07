Впервые с 2003 года рейтинги ATP и WTA возглавят представители одной страны

Впервые с 2003 года мужской и женский мировые рейтинги возглавят представители одной страны – испанцы Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса соответственно, сообщает Твиттер ATP. 31-летний Надаль сохранит первое место в рейтинге после US Open. В полуфинале турнира он сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

23-летняя Мугуруса, прекратившая выступление на турнире в четвертом раунде, станет первой ракеткой мира после того, как нынешний лидер чешка Каролина Плишкова проиграла в 1/4 финала и не сохранит первую строчку рейтинга.

Последний раз представители одной страны одновременно лидировали в рейтингах ATP и WTA в 2003 году. Тогда у мужчин был лучшим американец Андре Агасси, а у женщин – Серена Уильямс.