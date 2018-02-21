Во втором круге турнира в Марселе сыграют Хачанов и Миша Зверев

Миша Зверев из Германии победил Блажа Кавчича в первом круге турнира в Марселе. Во втором круге он встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Мarseille

Призовой фонд 645 485 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 7) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)

Николя Маю (Франция) - Стефанос Циципас (Греция) - 7:5, 7:6 (7:4)

Жиль Мюллер (Люксембург, 6) - Сергей Стаховский (Украина, LL) - 7:5, 6:3

Миша Зверев (Германия) - Блаж Кавчич (Словения) - 6:4, 6:4

Лукас Пуйе (Франция, 3) - Пьер-Юге Эрбер (Франция) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4