Во втором круге турнира в Марселе сыграют Хачанов и Миша Зверев

Миша Зверев из Германии победил Блажа Кавчича в первом круге турнира в Марселе. Во втором круге он встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Мarseille
Призовой фонд 645 485 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 7) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)
Николя Маю (Франция) - Стефанос Циципас (Греция) - 7:5, 7:6 (7:4)
Жиль Мюллер (Люксембург, 6) - Сергей Стаховский (Украина, LL) - 7:5, 6:3
Миша Зверев (Германия) - Блаж Кавчич (Словения) - 6:4, 6:4
Лукас Пуйе (Франция, 3) - Пьер-Юге Эрбер (Франция) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4
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