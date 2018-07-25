Виктор Янчук: "Южный – это образец большого спортсмена"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук сказал, что Михаил Южный, объявивший сегодня о завершении карьеры, является образцом большого спортсмена, который всегда отдавал игре всего себя и по этой причине никогда не разочаровывал.

– Южный – это образец большого спортсмена, – сказал Янчук. – Михаил в течение многих лет добросовестно трудился и трудно представить, что он еще может играть. Мне кажется, он исчерпал свой лимит до конца, но его огромный труд воздался ему количеством побед.

И самое главное, где он себя проявил – это в тяжелейшем финале Кубка Дэвиса-2002, где Михаил смог победить в безнадежном для него матче. И эта победа во многом олицетворяет его характер, так как в трудные минуты Южный преображается. И после той игры Михаил нас больше не разочаровывал. Да, он проигрывал, но делал это в борьбе, отдавая все свои силы.

И пусть Михаилу не было дано многого от природы, как тому же Сафину и Кафельникову, но он выжал из своего потенциала максимум. Миша – огромный молодец и, я считаю, что его нужно проводить с почетом. Напомним, Южный объявил о том, что завершит карьеру в сентябре после турнира АТР в Санкт-Петербурге. Заявление он сделал в Атланте после победы над американцем Эмилем Рейнбергом. (Петр ГРИГОРЕНКО) ​