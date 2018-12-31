Видеопоздравление от Шараповой с Новым годом

Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила болельщиков с наступающим Новым годом. Россиянка сегодня выиграла у Тимеа Бачински в первом круге турнира в Шэшьчжэне.

"Всем привет! Это очень странное селфи-видео. Я просто хочу пожелать вам счастливого-счастливого Нового года. Привет из Шэньчжэня, Китай. Я только что закончила свой первый матч, но выгляжу как будто закончила кататься на лыжах. Хочу пожелать вам счастливого, здорового и невероятного Нового года. Я проведу его со своими родителями и друзьями со всего мира", - сказала Шарапова в видеообращении.