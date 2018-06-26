Веселы выбил Вердаско с турнира в Анталье

Иржи Веселы вышел в четвертьфинал турнира в Анталье. Чех в двух сетах победил третьего "сеяного" Фернандо Вердаско.

Следующим соперником Веселы станет Николоз Басилашвили из Грузии.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Мариуш Копил (Румыния) - Джем Илькель (Турция, WC) - 6:4, 7:6 (7:5)

Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - Паоло Лоренци (Италия) - 6:3, 6:3

Второй круг

Иржи Веселы (Чехия) - Фернандо Вердаско (Испания, 3, WC) - 6:3, 7:5

Николоз Басилашвили (Грузия) - Душан Лайович (Сербия, 8) - 6:4, 2:6, 7:5