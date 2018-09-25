Веселы проиграл в первом круге турнира в Китае

Чех Иржи Веселы не смог выйти во второй круг турнира ATP в Шэньчжэнь (Китай). Теннисист уступил представителю Индии Рамкумару Раманатану - 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Также во второй круг пробились Маккензи Макдональд и Денис Шаповалов

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 733 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Рамкумар Раманатан (Индия, Q) - Иржи Веселы (Чехия) - 7:5, 6:1

Маккензи Макдональд (США) - Лукаш Лацко (Словакия) - 5:7, 6:0, 5:0 отказ 2-го игрока

Денис Шаповалов (Канада, 6) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:5, 2:6, 6:3