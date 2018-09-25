Веселы проиграл в первом круге турнира в Китае

Чех Иржи Веселы не смог выйти во второй круг турнира ATP в Шэньчжэнь (Китай). Теннисист уступил представителю Индии Рамкумару Раманатану - 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Также во второй круг пробились Маккензи Макдональд и Денис Шаповалов
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир ATP Shenzhen Open
Призовой фонд 733 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Рамкумар Раманатан (Индия, Q) - Иржи Веселы (Чехия) - 7:5, 6:1
Маккензи Макдональд (США) - Лукаш Лацко (Словакия) - 5:7, 6:0, 5:0 отказ 2-го игрока
Денис Шаповалов (Канада, 6) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:5, 2:6, 6:3