Веселы победил Чорича в первом круге турнира в Будапеште

Состоялись матчи первого круга турнира в Будапеште. Чех Иржи Веселы обыграл хорвата Борна Чорича. Также в следующую стадию вышли голландец Робин Хаасе, британец Альяж Бедене, американец Бьорн Фратанджело и украинец Сергей Стаховский.

Будапешт (Венгрия)

Турнир ATP Hungarian Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Веселы (Чехия) – Чорич (Хорватия) – 7:6(7:4), 6:4

Хаасе (Голландия) – Шварцман (Аргентина, 8) – 6:1, 6:3

Бедене (Великобритания, Q) – Копил (Румыния, LL) – 7:5, 6:2

Фратанджело (США, Q) – Симон (Франция, 5) – 6:4, 6:1

Стаховский (Украина, LL) – Майер Ф. (Германия) – 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока