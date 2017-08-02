Вердаско вышел во второй круг турнира в Лос-Кабосе

Испанец Фернандо Вердаско в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе одержал победу над Эрнесто Эскобедо - 6:7 (6:8), 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. В следующей стадии шестой "сеяный" встретится с австралийцем Мэттью Эбденом.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex
Призовой фонд 637 395 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вердаско (Испания, 6) - Эскобедо (США) - 6:7 (6:8), 7:5, 6:2
Фритц (США) - Кукушкин (Казахстан) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:2
Полански (Канада) - Утияма (Япония) - 7:5, 7:6 (7:5)
Мийо (Франция) - Клейн (Великобритания, LL) - 6:2, 3:6, 6:1
Алис (Франция, Q) - Карлович (Хорватия, 5) - 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)
Фратанджело (США) - Ито Т. (Япония) - 6:4, 6:4
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
19 поймал во втором на Ведро.)) Токма зашёл, гляжу 3-5 в лайве, а дальше как по маслу пошло.)) Главное было брейк сделать.))
11:00