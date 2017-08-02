Вердаско вышел во второй круг турнира в Лос-Кабосе

Испанец Фернандо Вердаско в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе одержал победу над Эрнесто Эскобедо - 6:7 (6:8), 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. В следующей стадии шестой "сеяный" встретится с австралийцем Мэттью Эбденом.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 637 395 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вердаско (Испания, 6) - Эскобедо (США) - 6:7 (6:8), 7:5, 6:2

Фритц (США) - Кукушкин (Казахстан) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:2

Полански (Канада) - Утияма (Япония) - 7:5, 7:6 (7:5)

Мийо (Франция) - Клейн (Великобритания, LL) - 6:2, 3:6, 6:1

Алис (Франция, Q) - Карлович (Хорватия, 5) - 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Фратанджело (США) - Ито Т. (Япония) - 6:4, 6:4