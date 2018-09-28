Вердаско обыграл Маррэя в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне

Испанский теннисист Фернандо Вердаско в четвертьфинале турнира АТР в Шэньчжэне обыграл британца Энди Маррэя - 6:4, 6:4.
В следующем раунде он сыграет с японцем Йошихито Нишиокой, который победил еще одного британца Кэмерона Норри - 7:6 (7:2), 6:2.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир ATP Shenzhen Open
Призовой фонд 733 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фернандо Вердаско (Испания, 5) - Энди Маррэй (Великобритания, WC) - 6:4, 6:4
Йошихито Нишиока (Япония, Q) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 7:6 (7:2), 6:2