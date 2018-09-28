17:49 | Теннис — ATP

Вердаско обыграл Маррэя в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне

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Испанский теннисист Фернандо Вердаско в четвертьфинале турнира АТР в Шэньчжэне обыграл британца Энди Маррэя6:4, 6:4.

В следующем раунде он сыграет с японцем Йошихито Нишиокой, который победил еще одного британца Кэмерона Норри -  7:6 (7:2), 6:2.

Шэньчжэнь (Китай) 

Турнир ATP Shenzhen Open 

Призовой фонд 733 655 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Фернандо Вердаско (Испания, 5) - Энди Маррэй (Великобритания, WC) - 6:4, 6:4

Йошихито Нишиока (Япония, Q) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 7:6 (7:2), 6:2

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