Вердаско, Изнер и Джонсон - в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Испанский теннисист Фернандо Вердаско во втором круге турнира АТР в Хьюстоне обыграл аргентинца Николаса Кикера - 7:6 (7:4), 6:1. В четвертьфинале он сыграет с американцем Стивом Джонсоном, который прошел Дастина Брауна - 7:6 (14:12), 6:4. Еще одну пару составили представители США Джон Изнер и Эрнесто Эскобедо.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эскобедо (США, WC) - Монтейру (Бразилия) - 4:6, 6:4, 6:4

Изнер (США, 2) - Майер Л. (Аргентина, Q) - 6:7(5:7), 7:6(7:3), 6:3

Вердаско (Испания, 5) - Кикер (Аргентина) - 7:6 (7:4), 6:1

Джонсон (США, 4) - Браун (Германия) - 7:6 (14:12), 6:4