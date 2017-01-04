14:40 | ТЕННИС — ATP

Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Австралии, Феррер – нет

0
0
0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка во втором круге турнира в Австралии одержал победу над сербом Виктором Троицки - 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В другом матче восьмой "сеяный" турнира Давид Феррер не сумел переиграть австралийца Джордана Томпсона (6:4, 5:7, 5:7)

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вавринка (Швейцария, 2) - Троицки (Сербия) - 7:6 (7:5), 6:4

Томпсон Дж. (Австралия, WC) - Феррер (Испания, 8) - 4:6, 7:5, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/brisbane/2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ