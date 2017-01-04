Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Австралии, Феррер – нет

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка во втором круге турнира в Австралии одержал победу над сербом Виктором Троицки - 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В другом матче восьмой "сеяный" турнира Давид Феррер не сумел переиграть австралийца Джордана Томпсона (6:4, 5:7, 5:7)

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вавринка (Швейцария, 2) - Троицки (Сербия) - 7:6 (7:5), 6:4

Томпсон Дж. (Австралия, WC) - Феррер (Испания, 8) - 4:6, 7:5, 7:5