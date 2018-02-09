Вавринка – в полуфинале турнира в Софии

Швейцарец Стэн Вавринка пробился в полуфинал турнира в Софии. В четвертьфинале он победил серба Виктора Троицки со счетом 6:1, 7:6 (7:3).
В следующем круге первый сеяный сыграет с победителем матча Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – Максимилиан Мартерер (Германия).
София (Болгария)
Турнир ATP Diema Extra Sofia Open
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стэн Вавринка (Швейцария, 1) – Виктор Троицки (Сербия, 6) – 6:1, 7:6 (7:3)
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