Вавринка – в четвертьфинале турнира в Женеве

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира ATP в Женеве. Его соперник по второму раунду бразилец Рожериу Дутра Силва снялся по ходу первого сета из-за травмы. В четвертьфинале Вавринка сыграет с американцем Сэмом Керри.

Соперником россиянина Андрея Кузнецова по следующему кругу станет немец Седрик-Марсель Штебе. В других четвертьфиналах сыграют Стив Джонсон из США, Миша Зверев из Германии, Кевин Андерсон, представляющий ЮАР, и японец Кеи Нишикори.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вавринка (Швейцария, 1, WC) – Дутра Силва (Бразилия) – 5:2 отказ 2-го игрока

Штебе (Германия, LL) – Типсаревич (Сербия, WC) – 6:4, 0:1 отказ 2-го игрока

Зверев М. (Германия, Q) – Изнер (США, 4) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Джонсон (США, 5) – Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:3