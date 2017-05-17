Вавринка сыграет с Изнером в третьем круге в Риме, Баутиста Агут – с Джоковичем

Швейцарец Стэн Вавринка в трех сетах одолел француза Бенуа Пэра во втором круге турнира ATP в Риме. Его следующим соперником станет американец Джон Изнер. Испанец Роберто Баутиста Агут обыграл соотечественника Пабло Карреньо Бусту и теперь встретится с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.

Еще один представитель США Сэм Керри победил немца Яна-Леннарда Штруффа и в третьем круге сыграет с австрийцем Домиником Тимом, оказавшимся сильнее Пабло Кэуваса из Уругвая.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Керри (США) – Штруфф (Германия, Q) – 6:4, 6:3

Вавринка (Швейцария, 3) – Пэр (Франция) – 6:3, 1:6, 6:3

Тим (Австрия, 8) – Куэвас (Уругвай) – 7:6 (7:4), 6:4

Баутиста Агут (Испания) – Карреньо Буста (Испания, 15) – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4