Вавринка сыграет с Изнером в третьем круге в Риме, Баутиста Агут – с Джоковичем

Швейцарец Стэн Вавринка в трех сетах одолел француза Бенуа Пэра во втором круге турнира ATP в Риме. Его следующим соперником станет американец Джон Изнер. Испанец Роберто Баутиста Агут обыграл соотечественника Пабло Карреньо Бусту и теперь встретится с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.
Еще один представитель США Сэм Керри победил немца Яна-Леннарда Штруффа и в третьем круге сыграет с австрийцем Домиником Тимом, оказавшимся сильнее Пабло Кэуваса из Уругвая.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Керри (США) – Штруфф (Германия, Q) – 6:4, 6:3
Вавринка (Швейцария, 3) – Пэр (Франция) – 6:3, 1:6, 6:3
Тим (Австрия, 8) – Куэвас (Уругвай) – 7:6 (7:4), 6:4
Баутиста Агут (Испания) – Карреньо Буста (Испания, 15) – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4