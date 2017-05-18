Вавринка проиграл Изнеру в Риме, Джокович победил Баутисту Агута

Швейцарец Стэн Вавринка в двух сетах уступил Джону Изнеру из США в третьем круге турнира ATP в Риме. В следующем раунде американец встретится с хорватом Марином Чиличем, обыгравшим бельгийца Давида Гоффена.

Немец Александр Зверев оказался сильнее хозяина корта Фабио Фоньини и в четвертьфинале сыграет с канадцем Милошем Раоничем, победившим Томаша Бердыха из Чехии.

Экс-первая ракетка Новак Джокович выиграл у испанца Роберто Баутиста Агута. Следующий соперник серба определится в поединке японца Кеи Нишикори и Хуана Мартина Дель Потро из Аргентины.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Изнер (США) – Вавринка (Швейцария, 3) – 7:6 (7:1), 6:4

Джокович (Сербия, 2) – Баутиста Агут (Испания) – 6:4, 6:4

Чилич (Хорватия, 6) – Гоффен (Бельгия, 9) – 6:3, 6:4

Раонич (Канада, 5) – Бердых (Чехия, 12) – 6:3, 6:2

Зверев А. (Германия, 16) – Фоньини (Италия) – 6:3, 6:3