Вавринка проиграл 232-й ракетке мира Грикспуру в первом круге в Роттердаме

Швейцарец Стэн Вавринка не сумел выйти во второй круг турнира в Роттердаме. Со счётом 4:6, 6:3, 6:2 его переиграл голландец Таллон Грикспур, который получил от организаторов wild card. Для Грикспура, занимающего 232-е место в рейтинге, это первая победа над игроком топ-100. Вавринка выполнил 7 эйсов, допусти 2 двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. Грикспур трижды взял чужую подачу.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур (Голландия, WC) - Стэн Вавринка (Швейцария, 5) - 4:6, 6:3, 6:2