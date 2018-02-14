00:12 | Теннис — ATP

Вавринка проиграл 232-й ракетке мира Грикспуру в первом круге в Роттердаме


Швейцарец Стэн Вавринка не сумел выйти во второй круг турнира в Роттердаме. Со счётом 4:6, 6:3, 6:2 его переиграл голландец Таллон Грикспур, который получил от организаторов wild card. Для Грикспура, занимающего 232-е место в рейтинге, это первая победа над игроком топ-100. Вавринка выполнил 7 эйсов, допусти 2 двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. Грикспур трижды взял чужую подачу.

Роттердам (Голландия) 
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 
Призовой фонд 1 862 925 евро 
Закрытые корты, хард 
Одиночный разряд 
Первый круг 
Таллон Грикспур (Голландия, WC) - Стэн Вавринка (Швейцария, 5) - 4:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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