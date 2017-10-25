Вавринка прекратил сотрудничество со своим тренером

Швейцарец Стэн Вавринка прекратил сотрудничество со тренером Магнусом Норманом, информирует ESPN. Вавринка и Норман работали с апреля 2013 года. Наставник намерен посвятить больше времени семье.

– Я хочу проводить больше времени с семьей, у меня двое маленьких детей. Настало время побыть с ними, – отметил 41-летний тренер.

– Я всегда буду благодарен за его работу и время, которое он потратил, чтобы улучшить мою игру и сделать меня чемпионом турниров "Большого шлема, – отметил Вавринка.