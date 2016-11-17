01:38 | ТЕННИС — ATP

Вавринка победил Чилича в матче итогового турнира ATP

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Швейцарец Стэн Вавринка переиграл в матче итогового турнира ATP хорвата Марина Чилича в двух сетах – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась два часа. В активе теннисиста из Швейцарии одна победа в двух играх, у хорватского спортсмена – два поражения. Вавринка в заключительной встрече группового этапа встретится с Энди Маррэем, Чилич – с Кеи Нишикори.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Макинроя

Вавринка (Швейцария) – Чилич (Хорватия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2016/1/59/

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