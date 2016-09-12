Вавринка отобрался на Итоговый турнир года

Победитель US Open Стэн Вавринка поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP. Швейцарец, вслед за Новаком Джоковичем и Энди Маррэем, обеспечил себе участие в Итоговом турнире года. Лучший из россиян - Андрей Кузнецов - опустился на 45-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 12 сентября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 10 240

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 8185

3 (7). Вавринка (Швейцария) - 4820

4 (3). Раонич (Канада) – 4420

5 (4). Нишикори (Япония) – 4315

6 (8). Монфис (Франция) - 3355

7 (5). Тим (Австрия) – 3205

8 (6). Надаль (Испания) – 3200

9 (9). Бердых (Чехия) – 2530

10 (10). Чилич (Хорватия) – 2400…

45 (44). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 895…

55 (58). ЮЖНЫЙ (Россия) – 746…

88 (80). КРАВЧУК (Россия) – 562...

92 (101). ХАЧАНОВ (Россия) - 533

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