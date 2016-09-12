Вавринка отобрался на Итоговый турнир года

Победитель US Open Стэн Вавринка поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP. Швейцарец, вслед за Новаком Джоковичем и Энди Маррэем, обеспечил себе участие в Итоговом турнире года. Лучший из россиян - Андрей Кузнецов - опустился на 45-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 12 сентября
1 (1*). Джокович (Сербия) – 10 240
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 8185
3 (7). Вавринка (Швейцария) - 4820
4 (3). Раонич (Канада) – 4420
5 (4). Нишикори (Япония) – 4315
6 (8). Монфис (Франция) - 3355
7 (5). Тим (Австрия) – 3205
8 (6). Надаль (Испания) – 3200
9 (9). Бердых (Чехия) – 2530
10 (10). Чилич (Хорватия) – 2400…
45 (44). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 895…
55 (58). ЮЖНЫЙ (Россия) – 746…
88 (80). КРАВЧУК (Россия) – 562...
92 (101). ХАЧАНОВ (Россия) - 533
* - положение в предыдущем рейтинге