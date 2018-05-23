Вавринка обыграл Дональдсона на домашнем турнире

Действующий чемпион турнира в Женеве Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал, обыграв американца Джареда Дональдсона – 6:3, 6:2. Отметим, что для 33-летнего уроженца Женевы это был лишь второй матч с февраля. Следующим соперником Вавринки станет венгр Мартон Фучович. Итальянец Фабио Фоньини вышел на Тенниса Сандгрена.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 2, WC) - Ноа Рубин (США, Q) - 6:7(5:7), 6:2, 6:2

Стэн Вавринка (Швейцария, 3, WC) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 6:4