Вавринка не выступит в Монреале и Цинциннати из-за травмы

Победитель US Open-2016 Стэн Вавринка снялся с "Мастерсов" в Монреале и Цинциннати, которые пройдут на неделях с 8 по 13 августа и с 13-го по 20-е. Об этом сообщил в своем твиттере известный американский журналист Бен Ротенберг.

Швейцарец, напомним, проиграл в первом круге Уимблдона россиянину Даниилу Медведеву. По ходу пятисетового матча он жаловался на боли в колене.

В прошлом году Вавринка дошел в Канаде (турнир проходил в Торонто) до полуфинала, а в Цинциннати проиграл во втором круге. В финале US Open он в четырех партиях переиграл серба Новака Джоковича.