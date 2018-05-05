Вавринка может выступить на турнире в Риме

Швейцарец Стэн Вавринка, восстанавливающийся после травмы, планирует вернуться на корт на турнире в Риме. Напомним, спортсмен не выступает с февраля. Не так давно он перенс операцию на колене. Турнир в Риме пройдет с 13 по 20 мая.

- Я бросил идею ввернуться на корт в Мадриде, так как из-за травмы потерял две недели тренировок, - приводит слова Вавринки официальный сайт АТР. - Теперь я буду усердно готовиться с Магнусом Норманом, чтобы выступить в Риме. Сейчас я уверен, что смогу вернуться на высокий уровень и вижу свет в конце тоннеля.