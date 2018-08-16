Вавринка, Киргиос и Димитров - в третьем круге турнира в Цинциннати

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка во втором круге турнира АТР в Цинциннати обыграл японца Кеи Нишикори - 6:4, 6:4. Также в следующий раунд пробились австралиец Ник Киргиос и болгарин Григор Димитров.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 5 669 360 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария) - Кеи Нишикори (Япония) - 6:4, 6:4
Ник Киргиос (Австралия) - Борна Чорич (Хорватия) - 7:6 (7:1), 0:6, 6:3
Григор Димитров (Болгария) - Миша Зверев (Германия) - 7:6 (7:5), 7:5
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