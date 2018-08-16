Вавринка, Киргиос и Димитров - в третьем круге турнира в Цинциннати

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка во втором круге турнира АТР в Цинциннати обыграл японца Кеи Нишикори - 6:4, 6:4. Также в следующий раунд пробились австралиец Ник Киргиос и болгарин Григор Димитров.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария) - Кеи Нишикори (Япония) - 6:4, 6:4

Ник Киргиос (Австралия) - Борна Чорич (Хорватия) - 7:6 (7:1), 0:6, 6:3

Григор Димитров (Болгария) - Миша Зверев (Германия) - 7:6 (7:5), 7:5