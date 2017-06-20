Вавринка и Раонич проиграли в первом круге в Лондоне

Швейцарец Стэн Вавринка в двух сетах уступил испанцу Фелисиано Лопесу в первом круге турнира ATP в Лондоне. Следующим соперником Лопеса станет француз Жереми Шарди, обыгравший хозяина корта Лайами Броади. Напомним, что на последнем Roland Garros Вавринка добрался до финала, где проиграл Рафаэлю Надалю.

Канадец Милош Раонич также не сумел преодолеть барьер первого раунда, уступив австралийцу Танаси Коккинакису. А американец Стефан Козлов победил соотечественника Стива Джонсона.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Aegon Championships

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Лопес (Испания) – Вавринка (Швейцария, 2) – 7:6 (7:4), 7:5

Шарди (Франция, Q) – Броади (Великобритания, LL) – 6:4, 6:4

Козлов (США, Q) – Джонсон (США) – 3:6, 6:1, 6:1

Коккинакис (Австралия, WC) – Раонич (Канада, 3) – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Беннето (Франция, Q) – Уорд (Великобритания, WC) – 6:2, 6:2