Вавринка и Монфис выбыли из борьбы на турнире в Шанхае

Швейцарец Стэн Вавринка в двух сетах уступил французу Жилю Симону в третьем круге турнира ATP в Шанхае. Другой представитель Франции Гаэль Монфис потерпел поражение в поединке с бельгийцем Давидом Гоффеном.
В следующем раунде Симон сыграет с Джеком Соком из США, а соперником Гоффена станет британец Энди Маррэй.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 5 452 985 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Симон (Франция) – Вавринка (Швейцария, 3) – 6:4, 6:4
Гоффен (Бельгия, 11) – Монфис (Франция, 6) – 4:6, 6:4, 6:2