Вавринка и Монфис выбыли из борьбы на турнире в Шанхае

Швейцарец Стэн Вавринка в двух сетах уступил французу Жилю Симону в третьем круге турнира ATP в Шанхае. Другой представитель Франции Гаэль Монфис потерпел поражение в поединке с бельгийцем Давидом Гоффеном.

В следующем раунде Симон сыграет с Джеком Соком из США, а соперником Гоффена станет британец Энди Маррэй.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Симон (Франция) – Вавринка (Швейцария, 3) – 6:4, 6:4

Гоффен (Бельгия, 11) – Монфис (Франция, 6) – 4:6, 6:4, 6:2