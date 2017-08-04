Вавринка досрочно завершил сезон и перенесет операцию на колене

Швейцарец Стэн Вавринка принял решение досрочно завершить сезон в связи с предстоящей операцией на колене. Четвертая ракетка мира последний матч провел на Уимблдоне, когда проиграл в первом круге россиянину Даниилу Медведеву.

Напомним, что Вавринка является действующим победителем Us Open.

– С грустью сообщаю, что после консультаций с командой и врачами я принял сложное решение и перенесу операцию на колене. Это единственный вариант, который обеспечит мне возможность еще много лет играть на высочайшем уровне.

Конечно, я очень расстроен, но уже думаю о будущем и планирую свое восстановление. Я люблю теннис и буду работать усердно, чтобы вернуться на свой высокий уровень и продолжать играть еще много лет. Увидимся в 2018-м! – написал на странице в Фейсбуке Вавринка.