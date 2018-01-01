Ватутин поднялся на четыре места в рейтинге ATP

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ATP. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который занимает 39-ю строчку. Алексей Ватутин поднялся на четыре строчки, теперь он на 168-й позиции.

Рейтинг ATP

Положение на 1 января

1 (1*). Надаль (Испания) – 10645 очков,

2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605,

3 (3). Димитров (Болгария) – 5150,

4 (4). Зверев (Германия) – 4610,

5 (5). Тим (Австрия) – 4015,

6 (6). Чилич (Хорватия) – 3805,

7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3775,

8 (8). Сок (США) – 3165,

9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3150,

10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2615…

39 (39). РУБЛЕВ (Россия) – 1229…

45 (45). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…

65 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 772…

72 (72). ДОНСКОЙ (Россия) – 704…

84 (84). ЮЖНЫЙ (Россия) – 633…

107 (107). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546...

168 (172). ВАТУТИН (Россия) - 316.