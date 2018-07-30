Ватануки стал соперником Медведева по первому кругу турнира в Вашингтоне

Сформировано распределение победителей квалификации по основной сетке турнира в Вашингтоне (США), который завершится 5 августа. Россиянин Даниил Медведев в первом круге встретится с Японцем Йосуке Ватануки (Q).
Вашингтон. Распределение победителей квалификации
Томми Пол (США, WC) – Алекс Болт (Австралия, Q).
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Дональд Янг (США, Q).
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Митчелл Крюгер (США, Q).
Венсан Мийо (Франция, Q) – Юити Сугита (Япония)
Джеймс Дакворт (Австралия, SR) – Тай-Сон Квятковски (США, Q)
Йосуке Ватануки (Япония, Q) – ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия, WC)
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