В полуфинале турнира в Стокгольме Изнер сыграет с Гулбисом, а Циципас - с Фоньини

Определились полуфиналисты турнира ATP в Стокгольме. Американец Джон Изнер сыграет с Эрнестом Гулбисом из Лативии, а грек Стефанос Циципас встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Intrum Stockholm Open

Призовой фонд 612 755 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джон Изнер (США, 1) – Теннис Сандгрен (США) – 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – Джек Сок (США, 4) – 4:6, 6:3, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 7:6 (7:4)

Фабио Фоньини (Италия, 2) – Чон Хен (Корея, 6, WC) – 7:5, 2:1 отказ 2-го игрока