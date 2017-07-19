В матче пар в Ньюпорте в решающем сете разыграно 42 очка

Существенно затянулся матч 1-го круга турнира в американском Ньюпорте в парном разряде. Австралийцы Мэтт Рид и Джон-Патрик Смит смогли одолеть тайваньцев Си Ченпена и Пэна Сыеньиня в третьем сете со счетом 22:20.
В четвертьфинале австралийкий дуэт встретится с обидчиками Константина Кравчука и Ильи Марченко - индийцами Пуравом Раджой и Дивиджем Шараном.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Tennis Championships
Призовой фонд 535 625 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Рид/Смит Дж. (Австралия) - Си Ченпен/Пэн Сыеньинь (Тайвань) - 4:6, 6:4, 22:20