17:17 | ТЕННИС — ATP

В финале турнира в Гамбурге сыграют Флориан Майер и Леонардо Майер

Аргентинец Леонардо Майер вышел в финал турнира в Гамбурге. В матче 1/2 финала он обыграл соотечественника Федерико Дельбониса. 

В другом полуфинале также встретились представители одной страны - немцы Флориан Майер и Филипп Кольшрайбер. Последний не смог доиграть встречу из-за травмы.

Отметим, что Леонардо и Флориан Майер даже не однофамильцы - в оригинале их фамилии пишутся по-разному.

Гамбург (Германия) 

Турнир ATP German Tennis Championships 2017 

Призовой фонд 1 499 940 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Майер Л. (Аргентина, LL) - Дельбонис (Аргентина, Q) - 6:3, 7:5

Майер Ф. (Германия) - Кольшрайбер (Германия) - 4:6, 3:2 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/hamburg/2017/

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