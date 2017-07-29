В финале турнира в Гамбурге сыграют Флориан Майер и Леонардо Майер

Аргентинец Леонардо Майер вышел в финал турнира в Гамбурге. В матче 1/2 финала он обыграл соотечественника Федерико Дельбониса.

В другом полуфинале также встретились представители одной страны - немцы Флориан Майер и Филипп Кольшрайбер. Последний не смог доиграть встречу из-за травмы.

Отметим, что Леонардо и Флориан Майер даже не однофамильцы - в оригинале их фамилии пишутся по-разному.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP German Tennis Championships 2017

Призовой фонд 1 499 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Майер Л. (Аргентина, LL) - Дельбонис (Аргентина, Q) - 6:3, 7:5

Майер Ф. (Германия) - Кольшрайбер (Германия) - 4:6, 3:2 отказ 2-го игрока