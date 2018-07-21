В финале турнира в Бостаде сыграют Фоньини и Гаске

Итальянец Фабио Фоньини выиграл у испанца Фернандо Вердаско в полуфинале турнира в Бостаде. Его соперником по финалу станет Ришар Гаске из Франции, который обыграл представителя Швейцарии Анри Лааксонена.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP SkiStar Swedish Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Фабио Фоньини (Италия, 3) - Фернандо Вердаско (Испания, 5) - 6:1, 4:6, 7:5

Ришар Гаске (Франция, 4) - Анри Лааксонен (Швейцария, LL) - 6:2, 6:3