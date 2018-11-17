В финале Итогового турнира ATP сыграют Брайан/Сок и Эрбер/Маю

Определились финалисты Итогового турнира ATP в парном разряде. В первом полуфинале Майк Брайан и Джек Сок обыграли Джейми Маррэя и Бруно Соареса.
Во втором полуфинале Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю взяли верх на Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарахом.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 8 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфиналы
Майк Брайан/Джек Сок (США) - Джейми Маррэй/Бруно Соарес (Великобритания/Бразилия) - 6:3, 4:6, 10:4
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия) - 6:3, 5:7, 10:5
Дополнительная информация
Загрузка...