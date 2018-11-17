В финале Итогового турнира ATP сыграют Брайан/Сок и Эрбер/Маю

Определились финалисты Итогового турнира ATP в парном разряде. В первом полуфинале Майк Брайан и Джек Сок обыграли Джейми Маррэя и Бруно Соареса.

Во втором полуфинале Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю взяли верх на Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарахом.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 8 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфиналы

Майк Брайан/Джек Сок (США) - Джейми Маррэй/Бруно Соарес (Великобритания/Бразилия) - 6:3, 4:6, 10:4

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия) - 6:3, 5:7, 10:5