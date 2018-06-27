В четвертьфинале турнира в Анталье встретятся Эрбер и Джумхур

Француз Пьер-Юге Эрбер победил японца Юити Сугиту во втором круге турнира в Анталье. Его соперником по четвертьфиналу станет босниец Дамир Джумхур, который взял верх над Мариушем Копилом.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Юити Сугита (Япония, 7) - 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2) - Мариуш Копил (Румыния) - 4:6, 6:4, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 4, WC) - Блаж Кавчич (Словения, Q) - 6:3, 5:7, 7:5

Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Робин Хаасе (Голландия, 5) - 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

Жоау Соуза (Португалия, 6) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 1) - Рикардас Беранкис (Литва) - 6:4, 7:5