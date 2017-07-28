В 1/4 финала турнира в Гамбурге пробились 4 аргентинца

Аргентинец Леонардо Майер и немец Филипп Кольшрайбер вышли в 1/4 финала турнира в Гамбурге. Ранее в четвертьфинал пробился и россиянин Карен Хачанов, который встретится с еще одним представителем Аргентины Федерико Дельбонисом. Всего в четвертьфинал турнира прошло сразу четыре представителя Аргентины, которые избежали встреч друг с другом и теоретически могут вчетвертом дойти до полуфинала.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP German Tennis Championships 2017

Призовой фонд 1 499 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Майер Л. (Аргентина, LL) - Штруфф (Германия) - 6:2, 7:5

Кольшрайбер (Германия) - Симон (Франция, 4) - 6:3, 3:6, 6:2