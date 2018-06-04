Украинец Стаховский признался в ненависти к русским. В шутку

Украинский теннисист Сергей Стаховский в шутку рассказал, что испытывает ярость по отношению к русскоговорящим людям.
- У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным - это так, - цитирует 112.ua Стаховского. - Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил.
После произнесенной тирады Стаховский рассмеялся и пояснил, что пошутил.
32-летний Стаховский, занимающий 127-е место в мировом рейтинге, за свою карьеру 7 раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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Ковтун
У меня от украинской мовы вообще кровь из ушей идет.
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Анахорет
почему в Словакии то? В Венгрии.
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Алехандрохорс
СЭксу нафига печать это дерьмо в спортивной газете? Вы себя совсем не уважаете?
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