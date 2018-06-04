Украинец Стаховский признался в ненависти к русским. В шутку

Украинский теннисист Сергей Стаховский в шутку рассказал, что испытывает ярость по отношению к русскоговорящим людям.

- У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным - это так, - цитирует 112.ua Стаховского. - Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил.



После произнесенной тирады Стаховский рассмеялся и пояснил, что пошутил.

32-летний Стаховский, занимающий 127-е место в мировом рейтинге, за свою карьеру 7 раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).